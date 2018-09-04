Скільки українців насправді мандрують літаками

Українці не надто люблять літати і надають перевагу подорожам на потягу. Скільки відсотків українських мандрівників обирають літаки та чому - розповів Володимир Омелян.

Глава Мінінфраструктури Володимир Омелян поділився в ефірі каналу "Прямий", як українці ставляться до перельотів. За його словами, дуже мало мандрівників обирають саме літаки, а не потяги чи машини.

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"Лише 5-7% українців користуються послугами авіакомпаній. Я хочу, щоб ця цифра стала 50% щонайменше, щоб мінімум 20-25 млн українців літали і користувалися таким видом транспорту", – відзначив міністр.

Він також пояснив, як можна популяризувати перельоти серед громадян України.

"Це дуже просто зробити. Треба будувати аеропорти, знижувати ціни на авіаперевезення і, коли буде справжня конкуренція, ми отримаємо якісний і простий продукт", – підсумував Омелян.

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