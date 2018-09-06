На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
За що вас оштрафують на 500 євро у Флоренції
-
- 26
За виконанням нового закону будуть стежити волонтери, який уповноважили виписувати суттєві штрафи туристам. То що ж не можна буде робити в центрі Флоренції?
Влада італійської Флоренції заборонила туристам їсти на чотирьох вулицях в історичному центрі міста.
І ще: Скільки українців насправді мандрують літаками
Всі, хто буде їсти на вулицях Віа де Нері (Via de Neri), П'яццале дельї Уффіці (Piazzale degli Uffizi), П'яцца дель Грано (Piazza del Grano) і Віа делла Нінна (Via della Ninna) з 12:00 по 15:00 і з 18:00 по 22:00 будуть оштрафовані на 500 євро.
Ці заходи прийняті для того, щоб захистити містян від натовпів туристів, які зупиняються перекусити посеред вулиці та заважають руху в місті.
Читайте також: Відпочинок на морі: чому варто поїхати на Крит
- 06 вересня
-
22:54Скільки буде коштувати новий бюджетний iPhone
-
22:22Учені назвали позу, в якій не варто спати
-
22:00Чехія – Україна: відео голів матчу Ліги націй
-
21:45Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 12 серію
-
21:20Відомо, чому Uber буде блокувати користувачів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:53За що вас оштрафують на 500 євро у Флоренції
-
20:23Науковці назвали олію, яка позитивно впливає на чоловічу потенцію
-
19:53Концепт-кар Genesis Essentia стане серійним спорткаром
-
19:32Google запустив новий інструмент для пошуку даних
-
19:13MediaTek представила бюджетний аналог Face ID
-
18:53Чому красуня Дженніфер Еністон не шукає нове кохання
-
18:42Названо країну, в якій найбільше вживають алкогольних напоїв
-
18:24Названо три головних модних тренди осені 2018
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
18:15Офіційним символом збірної України стане пісня Червона рута
-
17:52Хелловін: з'явився новий трейлер фільму жахів
-
17:44В Індонезії чоловікам і жінкам заборонили обідати разом
-
17:21Instagram розробляє новий цікавий додаток
-
17:12Мотоцикл на горілці встановив рекорд швидкості
-
16:57Прості способи прискорити ріст волосся
-
16:41Honor Band 4: новий фітнес-браслет, який взує Xiaomi Mi Band 3
-
16:22Як виглядатиме плавуче еко-місто зі сміття
-
16:12Burberry перестане спалювати одяг, який не вдалося продати
-
15:55Зваблива Дуа Ліпа показала себе у новому кліпі Electricity
- 06 вересня
-
21:45Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 12 серію
-
18:15Офіційним символом збірної України стане пісня Червона рута
-
15:20Як змінилися актори серіалу Беверлі-Гіллз за 28 років: фото тоді і зараз
-
13:455 нових книжок вересня, вартих вашої уваги
-
12:17Олег Винник – Ты в курсе: кліп і текст пісні
-
10:19Україна поставила радіолокаційні системи ПРО для США: чим вони круті
-
08:30Українців попередили про погіршення погоди
- 05 вересня
-
21:54Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 11 серію
-
18:42За титул Міс Англія вперше побореться дівчина в хіджабі
-
16:18У Google Pay з'явилося ще сім українських банків
-
12:1510 відвертих зізнань Фредді Мерк'юрі
-
09:53Модель XL 2 сезон: усі учасниці шоу
-
08:29Рятувальники зробили важливе попередження для українців
- 04 вересня
-
21:48Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 10 серію
-
17:42Чим займається зірка "Секретних матеріалів" Джилліан Андерсон
-
15:17Відпочинок на морі: чому варто поїхати на Крит
-
12:00Як сушити гриби в домашніх умовах: поради та огляд електросушок
-
11:00Заряджайся! Плейлист популярної музики для роботи
-
07:14Названі найпопулярніші кросовери 2018 року
- 03 вересня
-
23:13Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 9 серію
-
19:44Як вживання сиру впливає на серце
-
16:00Меню для школяра: що дати дитині з собою до школи
-
14:30Як змінилися актори серіалу Район Мелроуз за 26 років: фото тоді і зараз
-
13:22І знову 3 вересня: найкращі меми з Шуфутинським
-
11:45Не поспішайте звільнятися: Супрун розповіла, як пережити "післявідпустковий синдром"