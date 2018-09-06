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За що вас оштрафують на 500 євро у Флоренції

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Туристам у Флоренції не можна буде робити це - фото 1
Туристам у Флоренції не можна буде робити це / freyasflorence

За виконанням нового закону будуть стежити волонтери, який уповноважили виписувати суттєві штрафи туристам. То що ж не можна буде робити в центрі Флоренції?

Влада італійської Флоренції заборонила туристам їсти на чотирьох вулицях в історичному центрі міста.

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Всі, хто буде їсти на вулицях Віа де Нері (Via de Neri), П'яццале дельї Уффіці (Piazzale degli Uffizi), П'яцца дель Грано (Piazza del Grano) і Віа делла Нінна (Via della Ninna) з 12:00 по 15:00 і з 18:00 по 22:00 будуть оштрафовані на 500 євро.

Туристи будуть оштрафовані на 500 євро - фото 274616
Туристи будуть оштрафовані на 500 євро / Florencetown

Ці заходи прийняті для того, щоб захистити містян від натовпів туристів, які зупиняються перекусити посеред вулиці та заважають руху в місті.

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Джерело: The Local
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