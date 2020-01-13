У найвищу будівлю світу вдарила блискавка: вражаючі кадри

Дубай, найбільше місто Об'єднаних Арабських Еміратів, страждає від нетипового для його клімату повені. Зазвичай посушливе місто на березі Перської затоки затопило водою, а блискавка під час грози вдарила у найвищу будівлю світу – Бурдж Халіфа. Дивіться на відео, як все було.

Очевидці діляться в мережі знімками і відео природної стихії в Дубаї. Блискавки потрапили не тільки в Бурдж Халіфа, але і в верхівку готелю "Парус", він же Бурдж-ель-Араб. При цьому, блискавки в хмарочос під час грози потрапляли не один раз.

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Бурдж Халіфа (Башта Халіфа) була відкрита 4 січня 2010 року. Це надвисокий хмарочос заввишки 828 метрів, який впродовж 10 років вважається найвищим і найбільш багатоповерховим будинком, найвищою спорудою, єдиним більш ніж 700-метровим і більш ніж 130-поверховим хмарочосом у світі. Форма будівлі нагадує сталагміт.

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