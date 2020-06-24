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У Великобританії з'являться поштові марки до 50-річчя групи Queen
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Королівська пошта Великобританії випустить марки з зображеннями учасників легендарної рок-групи Queen, повідомив один з них, Браян Мей. Це пов'язано з 50-річним ювілеєм заснування гурту.
Всього буде випущено тринадцять марок: вісім з них з обкладинками знакових альбомів, чотири – з концертними фотографіями, і ще одна з груповим знімком Queen. У продаж марки надійдуть 9 липня.
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"Часом дивно прокидатися і усвідомлювати те місце у світі, яке ми зайняли, – ми стали національним надбанням!" – написав Браян Мей.
Королівська пошта Великобританії не соромиться використовувати незвичайні для поштових марок образи і теми. Queen, наприклад, стануть не першими музикантами, чиї зображення будуть красуватися на поштових відправленнях: у 2017 році, наприклад, була представлена серія з десяти марок із зображенням альбомів Девіда Боуї.
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