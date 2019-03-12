У Великобританії випустили "космічну" монету в честь вченого Стівена Хокінга

Королівський монетний двір Великобританії випустив монету у 50 пенсів з зображенням чорної діри в честь вченого Стівена Хокінга. Про це повідомляється на сайті The Royal Mint, де можна було купити монету.

Дизайнер монети Едвіна Елліс повідомила, що вона хотіла відобразити те, як Хокінг "зробив важкі предмети доступними, цікавими і пов'язаними".

І ще: У Швейцарії показали найдорожчу банкноту в Європі

Дочка професора Люсі і її брат Тім відвідали Королівський монетний двір, щоб побачити монети. Дівчина назвала їх випуск великою честю для сім'ї. Вона зазначила, що батько був би радий приєднатися до "елітної групи вчених", що з'явилися на монетах (серед них Ісаак Ньютон і Чарльз Дарвін).

Всі монети із серії

Королівський монетний двір у своєму Twitter повідомив, що весь тираж монет зарезервований. Вартість монет залежала від сплаву: 10 фунтів за звичайну монету, 55 або 95 фунтів за срібну і 795 фунтів за золоту.

The Stephen Hawking Silver Proof, Gold Proof and Piedfort coins are now 100% reserved online. The Brilliant Uncirculated coin is still available, and comes with this factual pull out poster celebrating the life of Professor Hawking ! Get yours here >> https://t.co/LFlkS8zMXQ pic.twitter.com/tBJoBaktOQ — The Royal Mint (@RoyalMintUK) 12 березня 2019 р.

Читайте також: В Україні з'явиться нова унікальна монета: фотофакт