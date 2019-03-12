Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

У Великобританії випустили "космічну" монету в честь вченого Стівена Хокінга

  • 30
Монета в честь вченого Стівена Хокінга - фото 1
Монета в честь вченого Стівена Хокінга / royalmint

Королівський монетний двір Великобританії випустив монету у 50 пенсів з зображенням чорної діри в честь вченого Стівена Хокінга. Про це повідомляється на сайті The Royal Mint, де можна було купити монету.

Дизайнер монети Едвіна Елліс повідомила, що вона хотіла відобразити те, як Хокінг "зробив важкі предмети доступними, цікавими і пов'язаними".

І ще: У Швейцарії показали найдорожчу банкноту в Європі

Дочка професора Люсі і її брат Тім відвідали Королівський монетний двір, щоб побачити монети. Дівчина назвала їх випуск великою честю для сім'ї. Вона зазначила, що батько був би радий приєднатися до "елітної групи вчених", що з'явилися на монетах (серед них Ісаак Ньютон і Чарльз Дарвін).

Всі монети із серії - фото 313636
Всі монети із серії

Королівський монетний двір у своєму Twitter повідомив, що весь тираж монет зарезервований. Вартість монет залежала від сплаву: 10 фунтів за звичайну монету, 55 або 95 фунтів за срібну і 795 фунтів за золоту.

Читайте також: В Україні з'явиться нова унікальна монета: фотофакт

Джерело: royalmint
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ліга сміху 5 сезон 2 гра: дивіться новий випуск улюбленого шоу
  • 08 березня, 21:00
  • 1160
Чому варто йти на фільм Капітан Марвел: рецензія зі спойлерами
  • 08 березня, 14:14
  • 433
Гороскоп на сьогодні – 11 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • Вчора, 00:05
  • 572
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Події