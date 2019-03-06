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8 березня Серіал Школа

У Швейцарії показали найдорожчу банкноту в Європі

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Нова купюра в 1000 франків - фото 1
Нова купюра в 1000 франків / nashagazeta

Швейцарський національний банк (SNB) представив нову банкноту номіналом у 1000 франків. Купюра, яка надійде в обіг з 13 березня 2019 року, стане найдорожчою в Європі і другою за цінністю в світі.

Купюра виконана в фіолетовому кольорі з використанням полімерних волокон, як і інші банкноти нової, дев'ятої серії. Основна тема дизайну купюри – комунікація і мова.

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У Швейцарії, як свідчать опитування Центробанку, у 2017 році близько 70% всіх платежів здійснювалися за готівку. Причому заступник голови SNB Фріц Цурбрюг нагадує, що в силу культурних особливостей в Швейцарії готівкові гроші як і раніше в ходу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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