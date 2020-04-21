У Великобританії створять книгу зі словами подяки медикам за роботу

У Великобританії видадуть книгу "100 історій, щоб сказати вам спасибі". Це збірка листів найвідоміших людей країни, які віддячують медикам за їхню роботу під час пандемії коронавірусу.

Відзначається, що книга, яка присвячена роботі Національної служби охорони здоров'я Великобританії, вийде на початку липня. Таку ідею висунув лікар, який став письменником і коміком, – Алам Кей.

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Для того щоб створити збірку вдячних листів, автор звернувся до відомих людей країни. За тиждень на його прохання відгукнулися сотні людей, серед яких музикант Пол Маккартні, актриса Емілія Кларк, письменник і телеведучий Стівен Фрай, футболіст Пітер Крауч та інші знаменитості.

Кожен з них написав особисту історію, в якій розповів, як медики з Національної служби охорони здоров'я змінили його життя. Також наголошується, що всі виручені кошти від продажу книги будуть спрямовані на благодійність.

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