Ідріс Ельба дав людям несподівану пораду через пандемію

Відомий актор Ідріс Ельба, який нещодавно перехворів коронавірусом, тепер вирішив об'єднатись з ООН та створив спеціальний фонд допомоги у період пандемії. Також зірка "Лютера" дав незвичайну пораду людству.

47-річний британський актор Ідріс Ельба разом з дружиною нещодавно перехворів коронавірусом, що змотивувало його зайнятись спецфондом допомогти мешканцям сільської місцевості та найбідніших регіонів, по яких вдарила пандемія.

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До такої події він дав інтерв'ю Associated Press. Актор виділив 40 мільйонів на фонд і наголосив, що люди не повинні забувати ні про бідних, ні про трагічність пандемії.

"Час не безкінечний. Про це варто пам'ятати. Думаю, для світу буде краще проводити тиждень карантину щороку. Це дозволить не забувати період пандемії. Я справді так вважаю. Якщо ви уявите, що проживаєте у нетрях, в одній кімнаті на шість людей, то зможете зрозуміти, що казати про соціальну дистанцію в таких умовах безглуздо. Коронавірус для бідних людей в маленьких селах дуже небезпечний", – наголосив Ідріс.

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