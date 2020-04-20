Британський ветеран зібрав 18 мільйонів фунтів для медиків

Британський ветеран Другої світової війни Том Мур запустив кампанію зі збору коштів для Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

Літній британець вирішив підтримати медиків в боротьбі з COVID-19.

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На початку місяця він пообіцяв, що пройде 100 кіл навколо власного будинку, і встигне це зробити до свого 100-річного ювілею. Цю дату Том Мур відсвяткує 30 квітня. Свій двір довжиною близько 25 метрів він обходить за допомогою ходунків. Бажаючі його підтримати можуть відправити будь-яку суму на рахунок благодійної організації NHS Charities Together.

Спочатку ветеран сподівався зібрати 1000 фунтів. На сьогодні ж сума пожертвувань перевищила 18 мільйонів фунтів, а натхненний ветеран успішно подолав заплановану дистанцію. Капітана Тома підтримали понад 900 тисяч людей, в тому числі герцог і герцогиня Кембриджські. В інтерв'ю телеканалу BBC Том Мур підкреслив, що медсестри і лікарі заслужили кожен пенні.

Том Мур

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