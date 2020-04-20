Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Британський ветеран зібрав 18 мільйонів фунтів для медиків

  • 13
Том Мур - фото 1
Том Мур / bbc

Британський ветеран Другої світової війни Том Мур запустив кампанію зі збору коштів для Національної служби охорони здоров'я Великобританії.

Літній британець вирішив підтримати медиків в боротьбі з COVID-19.

І ще: Єлизавета II попросила скасувати салют в її день народження

На початку місяця він пообіцяв, що пройде 100 кіл навколо власного будинку, і встигне це зробити до свого 100-річного ювілею. Цю дату Том Мур відсвяткує 30 квітня. Свій двір довжиною близько 25 метрів він обходить за допомогою ходунків. Бажаючі його підтримати можуть відправити будь-яку суму на рахунок благодійної організації NHS Charities Together.

Спочатку ветеран сподівався зібрати 1000 фунтів. На сьогодні ж сума пожертвувань перевищила 18 мільйонів фунтів, а натхненний ветеран успішно подолав заплановану дистанцію. Капітана Тома підтримали понад 900 тисяч людей, в тому числі герцог і герцогиня Кембриджські. В інтерв'ю телеканалу BBC Том Мур підкреслив, що медсестри і лікарі заслужили кожен пенні.

Том Мур - фото 399159
Том Мур

Читайте також: Керувати діями жителів онлайн: новий інтерактивний спосіб подорожувати по Фарерах

Джерело: bbc
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Антидепресивний плейлист: популярні пісні, які підіймуть настрій
  • 12 квітня, 13:29
  • 1094
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1703
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2234310
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне