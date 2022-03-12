"У вас колись забирали дім?": ведучий Антон Птушкін записав відео для росіян

Український тревел-блогер Антон Птушкін звернувся до росіян, розповівши правду про війну в Україні. Він також вирішив відповісти на питання, що цікавить росіян, "де ти був ці 8 років".

У своєму шестихвилинному відео блогер розповів своїм підписникам, що насправді відбувається в країні, де він народився і виріс.

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Антон Птушкін нагадав, що родом з Луганська, де прожив більшу частину життя.

"Луганськ – це мій дім, який у 2014 році у мене забрали. У вас колись забирали дім? Уявіть, що місце, де ви ходили до школи, навчалися в інституті, працювали, проводили вечірки, опен-ейри, де було багато всього, що ви любили, за кілька тижнів перестало бути вашим. Виїхали майже всі друзі, майже всі, кого ти знав. Натомість заїхали люди на військовій техніці. Після цього будь-який спогад про Луганськ, про Донбас, про його людей викликав у мене лише біль", – заявив він.

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