"Путін, застрелися", – пані Надя з автоматом передала палкий привіт тиранові

Не дарма ж Facebook й Instagram дозволили бажати смерті Володимирові Путіну. Скористалася можливістю публічно побажати йому швидкої кончини й пані Надія з Макарівського району, що на Київщині.

У телеграм-каналі "Телебачення Торонто" з'явилося відео, яке має усі шанси скоро стати вірусним. На ньому пані Надія бажає Путінові застрелитися.

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Путін, застрелися, бо я тебе застрелю. Дарма, що крива. Дійду аж на Урал. Тебе там відкопаю, – наголосила вона.

На відео пані Надія стоїть у повному озброєнні. У руках у неї автомат. І ми, будемо відвертими, на місці х***а побоялися б мешканку Макарівського району.

Раніше у мережі показали, як військові РФ у Миколаївській області ховалися у норах. Згодом їхні позиції були розбиті ЗСУ.

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