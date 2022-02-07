У Twitter тестують по всьому світу аналог дизлайка: як працює функція зниження рейтингу

Соцмережі активно експериментують із реакціями, а Twitter не став винятком. Так, творці платформи почали тестувати кнопку "Зменшити рейтинг" на відповідях користувачів.

Функція з'явилася у деяких користувачів у вебверсії та у мобільному додатку на iOS, йдеться у повідомленні. Нова кнопка виглядає як помаранчева стрілка, спрямована вниз або помаранчевий палець, що вказує вниз.

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На відміну від лайків, подивитися, хто саме натиснув на "Зменшити рейтинг", неможливо. При цьому розробники зазначили, що нова кнопка не є дизлайком, а кількість тих, хто натиснув на "Зменшити рейтинг", не впливатиме на порядок коментарів до твіта.

Спочатку функцію тестувало обмежене коло користувачів. За цей період розробники дійшли висновку, що юзери зазвичай знижують рейтинг коментаря, коли вважають його образливим або недоречним. Тим самим вони прагнуть продемонструвати своє невдоволення чи незгоду.

У Twitter вважають, що нова функція може покращити якість розмов у соцмережі.

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