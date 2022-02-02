В Instagram з'явилися 3D-аватари у Stories

Компанія Meta додала 3D-аватари в Stories та прямі ефіри Instagram. Також компанія оновила аватари у Facebook та Messenger. Користувачі зі США, Канади та Мексики вже можуть випробувати нову функцію завдяки шоломам віртуальної реальності Quest VR.

Як пише The Verge, у нових аватарах є нові форми обличчя та допоміжні пристрої, такі як кохлеарні імплантати, слухові апарати та інвалідні коляски. Це має зробити аватари більш інклюзивними, заявив генеральний менеджер Meta з аватарів та ідентифікації Айгерім Шорман.

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Аватари є черговим етапом освоєння метавсесвіту, який Шорман описує як "взаємопов'язаний цифровий світ, який поєднує віртуальну та доповнену реальність, а також більш знайомі платформи, такі як ваш телефон та комп'ютер". Генеральний директор Марк Цукерберг, анонсуючи зміну назви з Facebook на Meta, говорив, що метавсесвіт є пріоритетом для компанії.

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