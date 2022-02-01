У Telegram з'явилися відеостікери та нові реакції

Telegram додав до оновленої версії месенджера відеостікери та додаткові емодзі для реакцій. Також змінилися анімації під час відправлення реакцій та з'явилися нові швидкі дії. Далі – детальніше про апгрейд.

Так, Telegram отримує велике оновлення на всіх платформах, з якими з'явилася можливість створювати відеостікери. Зробити їх можна зі звичайних відеозаписів, використовуючи практично будь-який відеоредактор, йдеться у блозі компанії.

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Для створення нових наборів достатньо написати боту @stickers і дотримуватися його інструкцій. Додавати собі відеостікери, створені іншими користувачами, також можна. Є, наприклад такі: Utya 3D, Mamatreshka, WackyLetters та VitaminParty.

Ще у новій версії покращили анімації під час відправлення реакцій – вони стали компактнішими. А для вибору масштабнішого варіанта потрібно утримувати пальцем емодзі у меню реакцій.

Також з'явилася можливість швидко повернутися до потрібного чату після того, як кілька разів перейшли в інші чати за посиланнями або за допомогою функції переходу до наступного непрочитаного каналу. Для цього утримуйте кнопку "Назад". У списку з'являться ті чати, у які ви переходили.

Які ще покращення чекають користувачів у Telegram

за допомогою нової кнопки ♡ можна швидко переглянути всі нові реакції до ваших повідомлень;

список інтерактивних емодзі поповнився 5 новими;

покращено якість дзвінків;

додано підтримку перекладів при швидкому перегляді вебсторінок (а також переклад поля "Про себе" на iOS);

додано можливість надсилати повідомлення без звуку через меню "Поділитися";

у додаток для iOS додали нові анімації іконок у нижній панелі під час перемикання між розділами.

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