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У Telegram з'явилися відеостікери та нові реакції

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У Telegram з'явилися відеостікери та нові реакції - фото 1

Telegram додав до оновленої версії месенджера відеостікери та додаткові емодзі для реакцій. Також змінилися анімації під час відправлення реакцій та з'явилися нові швидкі дії. Далі – детальніше про апгрейд.

Так, Telegram отримує велике оновлення на всіх платформах, з якими з'явилася можливість створювати відеостікери. Зробити їх можна зі звичайних відеозаписів, використовуючи практично будь-який відеоредактор, йдеться у блозі компанії.

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Для створення нових наборів достатньо написати боту @stickers і дотримуватися його інструкцій. Додавати собі відеостікери, створені іншими користувачами, також можна. Є, наприклад такі: Utya 3D, Mamatreshka, WackyLetters та VitaminParty.

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Ще у новій версії покращили анімації під час відправлення реакцій – вони стали компактнішими. А для вибору масштабнішого варіанта потрібно утримувати пальцем емодзі у меню реакцій.

Також з'явилася можливість швидко повернутися до потрібного чату після того, як кілька разів перейшли в інші чати за посиланнями або за допомогою функції переходу до наступного непрочитаного каналу. Для цього утримуйте кнопку "Назад". У списку з'являться ті чати, у які ви переходили.

Які ще покращення чекають користувачів у Telegram

  • за допомогою нової кнопки ♡ можна швидко переглянути всі нові реакції до ваших повідомлень;
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  • список інтерактивних емодзі поповнився 5 новими;
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  • покращено якість дзвінків;
  • додано підтримку перекладів при швидкому перегляді вебсторінок (а також переклад поля "Про себе" на iOS);
  • додано можливість надсилати повідомлення без звуку через меню "Поділитися";
  • у додаток для iOS додали нові анімації іконок у нижній панелі під час перемикання між розділами.
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