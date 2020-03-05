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У Twitter можна буде записувати сторіс: відео

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У Twitter можна буде записувати сторіс: відео - фото 1

Twitter почала тестування аналога сторіс, які користувачі можуть бачити протягом доби. Проєкт доступний поки тільки в Бразилії. Про це повідомляється в акаунті бразильського відділення соцмережі.

Випробувати новинку можуть поки тільки мешканці Бразилії. Новий проєкт називається Fleets. Він більше орієнтований на текстовий формат, але також можна буде публікувати відео та аудіо.

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Меню для перегляду нового контенту з'явиться у верхній частині стрічки. Зробити ретвіт запису неможливо. Формат сторіс першими почали використовувати в Snapchat, потім він з'явився в Instagram і Facebook.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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