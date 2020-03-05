У Twitter можна буде записувати сторіс: відео

Twitter почала тестування аналога сторіс, які користувачі можуть бачити протягом доби. Проєкт доступний поки тільки в Бразилії. Про це повідомляється в акаунті бразильського відділення соцмережі.

Випробувати новинку можуть поки тільки мешканці Бразилії. Новий проєкт називається Fleets. Він більше орієнтований на текстовий формат, але також можна буде публікувати відео та аудіо.

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Меню для перегляду нового контенту з'явиться у верхній частині стрічки. Зробити ретвіт запису неможливо. Формат сторіс першими почали використовувати в Snapchat, потім він з'явився в Instagram і Facebook.

Alô alô, testando…

Estamos experimentando uma nova forma de você "pensar alto" no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA — Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020

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