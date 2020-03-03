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Науковці з'ясували, наскільки достовірними є емодзі у різних соцмережах

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Науковці з'ясували, наскільки достовірними є емодзі у різних соцмережах - фото 1

Емодзі стали важливим елементом в спілкуванні в одному тільки Facebook їх відправляють по 700 мільйонів штук в день. І не дарма: ці малюки допомагають краще розуміти один одного, жартувати, шифрувати слова і тд. Але фахівці вирішили з'ясувати, наскільки вони є правдивими.

Так, найчастіше експерти знаходять кричущі помилки в тих емодзі, які перетинаються з їхнім предметом діяльності. Саме тому багато фахівців стали публікувати в мережі "професійні" огляди емодзі у Twitter. Зазвичай рецензенти роблять так: беруть емодзі, що зображують один і той же об'єкт, з наборів Apple, Samsung, Google, Facebook, WhatsApp, Twitter і оцінюють за десятибальною шкалою. Останній бум таких оглядів трапився у соцмережі у кінці лютого.

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Все почалося з запису колишнього співробітника NASA Джеймса О'Донохью: він взяв емодзі Сатурна і пояснив, в чому помилилися художники, зображуючи планету. У підсумку переміг варіант Apple. Вчений похвалив реалістичне відображення кілець, але розкритикував кут нахилу: він повинен становити 26,7 градуса, а не 45.

Ініціативу О'Донохью підхопили і інші вчені. Зокрема, фахівець з генетики, кандидат наук Хоуп Вольф: вона оцінила емодзі ДНК різних компаній з точки зору науки. Перші три місця зайняли версії Unicode, Facebook і Apple.

Свій огляд підготувало і фотоагентство Getty. Компанія запросила фахівців оцінити емодзі античної будівлі. Найкраще із завданням впоралися художники Apple, а найгірший дизайн – у Google. На спорудах в Getty не зупинилися. Фахівці також оцінили емодзі амфори. Найменше їм сподобалося зображення від OpenMoji. Всі інші варіанти виявилися більш-менш прийнятними.

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