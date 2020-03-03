Науковці з'ясували, наскільки достовірними є емодзі у різних соцмережах

Емодзі стали важливим елементом в спілкуванні в одному тільки Facebook їх відправляють по 700 мільйонів штук в день. І не дарма: ці малюки допомагають краще розуміти один одного, жартувати, шифрувати слова і тд. Але фахівці вирішили з'ясувати, наскільки вони є правдивими.

Так, найчастіше експерти знаходять кричущі помилки в тих емодзі, які перетинаються з їхнім предметом діяльності. Саме тому багато фахівців стали публікувати в мережі "професійні" огляди емодзі у Twitter. Зазвичай рецензенти роблять так: беруть емодзі, що зображують один і той же об'єкт, з наборів Apple, Samsung, Google, Facebook, WhatsApp, Twitter і оцінюють за десятибальною шкалою. Останній бум таких оглядів трапився у соцмережі у кінці лютого.

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Все почалося з запису колишнього співробітника NASA Джеймса О'Донохью: він взяв емодзі Сатурна і пояснив, в чому помилилися художники, зображуючи планету. У підсумку переміг варіант Apple. Вчений похвалив реалістичне відображення кілець, але розкритикував кут нахилу: він повинен становити 26,7 градуса, а не 45.

I'm a planetary scientist with published papers specifically on Saturn's atmosphere/rings, so thought it'd be fun to rank the "Ringed Planet" emojis



First I'm gonna assume they're trying to be SATURN ok, so I'll be ranking their accuracy based on that. Results end of thread! pic.twitter.com/BVcI9EHNxf — Dr James O'Donoghue (@physicsJ) February 26, 2020

Ініціативу О'Донохью підхопили і інші вчені. Зокрема, фахівець з генетики, кандидат наук Хоуп Вольф: вона оцінила емодзі ДНК різних компаній з точки зору науки. Перші три місця зайняли версії Unicode, Facebook і Apple.

1st Place: OG @Unicode VERSION



Which begs the question, why did anyone change it to begin with? Why aren't the paired bases touching, you may ask? HYDROGEN BONDS!!!! Yes, these weak-ass bonds are ESSENTIAL for maintaining the molecular structure and function of DNA!



12/ pic.twitter.com/H3hKJj3Iwn — Hope Wolf (@hopemwolf) February 27, 2020

Свій огляд підготувало і фотоагентство Getty. Компанія запросила фахівців оцінити емодзі античної будівлі. Найкраще із завданням впоралися художники Apple, а найгірший дизайн – у Google. На спорудах в Getty не зупинилися. Фахівці також оцінили емодзі амфори. Найменше їм сподобалося зображення від OpenMoji. Всі інші варіанти виявилися більш-менш прийнятними.

A thread rating every classical building emoji pic.twitter.com/1UlUFxQvIR — Getty (@GettyMuseum) February 29, 2020

A thread rating every amphora emoji pic.twitter.com/5iWF8jlxqw — Getty (@GettyMuseum) February 28, 2020

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