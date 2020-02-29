Google розробила алгоритми для пошуку ідеальних гіфок з зірками і персонажами

Сервіс пошуку гіфок Tenor, придбаний компанією Google у 2018 році, додав кілька нововведень, які допоможуть швидше шукати потрібне зображення для бесіди. Тепер через пошуковик сайту можна миттєво підібрати анімацію, на якій заданий актор або персонаж висловлюють бажану емоцію.

Наприклад, якщо вписати "Michael Scott sad", то на більшості гіфок дійсно буде сумний начальник з серіалу "Офіс". Той же трюк можна зробити з героями мультфільмів або представниками поп-культури.

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Також в Tenor розробили віджет, який показує, які люди і персонажі частіше з'являються на гіфці з певною емоцією. Якщо вибрати "Clap", на першому місці можна побачити Дрейка.

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