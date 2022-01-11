У Twitter можна буде залишати відеореакції: як працюватиме нова функція

Компанія Twitter розпочала тестування нової незвичайної функції. Скоро юзери мережі зможуть залишати власні відеореакції на дописи.

Як пише The Verge, деякі користувачі стурбовані тим, що твіти з реакціями у майбутньому можуть використовуватись для переслідування. Зрештою, у Twitter сказали, що безпека людей для них є пріоритетом.

І ще: Американець почав майнити криптовалюту на своїй Tesla: скільки він заробляє у місяць

"Хоча ми не очікуємо, що нова функція буде використовуватися на шкоди, ми уважно слідкуватимемо за використанням продукту і гарантуватимемо, що будь-які зловживання будуть розглядатися відповідно до правил Twitter", – заявила представниця компанії Вівіана Віволл.

У меню ретвіта буде кнопка "Цитувати твіт із реакцією". Після натискання можна буде зробити фото або відео. Також можна вибрати медіаконтент із власної галереї.

Зараз нова функція доступна для обмеженого кола користувачів iOS.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!



Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh — Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022

Читайте також: Як роздати інтернет з телефона: інструкція для Android та iOS