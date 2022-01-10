Американець почав майнити криптовалюту на своїй Tesla: скільки він заробляє у місяць

Власник Tesla Model 3 2018 року з Сан-Франциско Сірадж Равал переобладнав свій автомобіль для майнінгу ефіру. Ентузіаст розсекретив свій прибуток.

Як пише CNBC, автолюбитель помістив у багажник Tesla кластер графічних процесорів, приєднавши їх до батареї електромобіля, і запустив безкоштовне програмне забезпечення для майнінгу на своєму Apple Mac mini M1, Комп'ютер живиться від 12-вольтової розетки в приладовій панелі електрокару.

І ще: Tesla Model S проїхала 1200 кілометрів на одному заряді

Сірадж сказав, що через свої дії він може втратити гарантію на електромобіль, але, на його думку, ризик виправданий: коли ціна ефіру досягла максимуму у 2021 році, він заробляв до 800 доларів на місяць.

Сірадж з'ясував, що для нього найприбутковішим варіантом виявилося використання кластера із 5 графічних процесорів, підключених до мережі, від якої живиться електродвигун. Він підрахував, що повна зарядка батареї, яку потрібно заряджати раз на 1,5 тижні, коштує 10–15 доларів. Тобто на місяць на зарядку йде від 30 до 60 доларів. Графічні процесори він купує на eBay та запускає майнинг приблизно на 20 годин на день.

Вартість криптовалюту може сильно коливатися, тому Раваль використовує допоміжні фінансові інструменти. Наприклад, видобуті токени він переводить на особовий рахунок з річним доходом 23% і ніколи не змінює активи на долари, щоб заощадження продовжували зростати. З огляду на всі ці заходи протягом 2021 року Раваль заробляв на майнінгу від 400 до 800 доларів на місяць — він приносив йому прибуток навіть у період криптовалютної кризи.

Читайте також: У підземному тунелі Ілона Маска у Лас-Вегасі утворився затор: епічне відео