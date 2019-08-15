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У Twitter чесно розповіли про появу функції редагування твітів

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Коли у Twitter можна буде редагувати твіти - фото 1
Коли у Twitter можна буде редагувати твіти

Соцмережа Twitter періодично доповнюється оновленнями, однак вже кілька років поспіль користувачі просять про можливість редагування дописів. Чи отримає платформа таку функцію незабаром, розповів топменеджер Twitter.

У Сан-Франциско пройшла масштабна прес-конференція, на якій топменеджер Twitter Кейвон Бейкпур відповідав на найпопулярніші питання журналістів та колег. Не оминули увагою і проблему з відсутністю можливості редагувати твіти. Вперше цю тему підняли ще у 2013 році, однак за останні 6 років її переносили на інший час.

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Якщо чесно, то думаю, що коли-небудь ми повинні додати цю функцію. Але зараз вона навіть близько не потрапляє до списку ключових пріоритетів компанії, – відзначив він.

Бейкпур додав, що існують очевидні фактори ризики через таку опцію. Однак невдовзі може з'явитись подібна функція, яка дозволить користувачам виправляти помилки.

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Джерело: tjournal
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