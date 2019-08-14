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Відкрита приватність: Facebook підслуховував розмови користувачів
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Популярна соцмережа Facebook виявилась не надто чесною зі своїми користувачами, оскільки прослуховувала всі аудіоповідомлення. А ви надсилали комусь голосові повідомлення?
Платформа Facebook знову опинилась у центрі скандалу, оскільки нещодавно визначала, що займалась розшифровкою голосових повідомлень, якими обмінювались користувачів. Щоправда, зараз представники запевняють, що не займаються таким шпигунством. Несподівана інформація виплила у заяві від мережі, якою поділилось видання Bloomberg.
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До слова, у Facebook відхрещуються від порушення будь-яких прав своїх користувачів, оскільки вони погоджувались на сторонні дії, обираючи функцію голосових повідомлень у програмі Messenger. Варто погодитись, що й справді, політика використання даних у дітищі Цукерберга передбачає збір "контенту, повідомлень та іншої інформації, яку ви надаєте при надсиланні повідомлень або спілкуванні один з одним". Але конкретно про аудіо у цій угоді не йдеться. Тому користувачі і не підозрювали про те, що хтось ще може стежити за їх життям через аудіомеседжі.
На це у Facebook також знайшлась відповідь, адже таким чином вони намагалися протестувати штучний інтелект Facebook, перевіряючи, чи правильно він розшифровує записи. Проте люди з підрядних компаній, які займались цією "чорною справою", і не підозрювали, звідки та нащо до них насправді надходить аудіо.
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