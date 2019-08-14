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У Facebook на Android з'явився темний режим

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У Facebook з'явився темний режим - фото 1
У Facebook з'явився темний режим / soyacincau

Темний режим отримали вже Telegram, Viber, Google Chrome і WhatsApp. Нещодавно темну тему отримав Facebook Messenger, а вчора стало відомо, що розробники популярної соціальної мережі готують темне оформлення й для основного додатка Facebook.

Джейн Маньчун Вонг, яка найшвидше анонсує нові функції для додатків Facebook, Instagram і Twitter, у своєму блозі написала, що виявила в Android-додатку Facebook новий темний режим, який поки перебуває на стадії тестування, тому прихований від користувачів і увімкнути його поки не можна.

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Вонг зазначає, що новий дизайн програми Facebook буде дуже яскравим і майже повністю білим, що робить його потенційно шкідливим для зору людей при використанні у темряві – багато користувачів сидять в соціальній мережі якраз перед сном. Ризики можуть бути пом'якшені використанням темного режиму, який був виявлений в коді мобільної програми.

Нічна тема для Facebook ще не готова – частина програми демонструє білий текст на темному тлі. Це означає, що повноцінна версія вийде ще не скоро, залишилося надто багато роботи щодо оптимізації, але виявлений режим вселяє надію на те, що з редизайном в мобільній версії з'явиться зручне для очей темне оформлення.

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Джерело: techspot
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