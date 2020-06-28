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У Тунісі відкрився туристичний сезон після карантину

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Авіто - фото 1
Авіто / avito

Всесвітня туристична організація офіційно включила Туніс в список безпечних районів для туристичних поїздок. Мандрівники можуть відправитися до моря після тримісячного карантину.

Туристичний сезон відкрився в Тунісі після тримісячного карантину. В'їзд на курорти при цьому дозволений тільки з "зелених" і "помаранчевих" країн за рівнем захворюваності COVID-19. Відпочиваючі з "помаранчевих" країн повинні заздалегідь отримати довідку про відсутність коронавірусу. Нагадаємо, що Україні відноситься до "червоних" країн.

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"Всесвітня туристична організація офіційно включила Туніс в список безпечних районів для туристичних поїздок на основі підготовленого країною протоколу щодо забезпечення санітарних норм для працівників і туристів", – сказав міністр туризму Мухаммед Алі Тумі.

Сухопутні, морські і повітряні кордони відкрилися в Тунісі 27 червня.

У Тунісі відкрився туристичний сезон після карантину - фото 412729

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Джерело: xinhuanet
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