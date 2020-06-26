У мережі розповіли туристам, як безкоштовно відпочити в Італії

Іноземним туристам запропонували безкоштовний відпочинок в італійському регіоні Молізе, який розташований за дві години їзди від Риму. Так, мандрівники зможуть приїхати у цей регіон зі своїми сім'ями і протягом тижня проживати в порожніх будинках і віллах з двома, трьома або чотирма спальними.

Акцію під назвою Regalati il ​​Molise ("Подаруйте собі Молізе") запустили з ініціативи міської мерії в партнерстві з культурною асоціацією Amici Del Morrutto. Для того, щоб стати учасником проєкту, необхідно заповнити спеціальну заявку італійською мовою і де вказати, чому ви хочете поїхати в Молізе.

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Пляж у регіоні Молізе

У регіоні, який запрошує туристів, проживає всього 305 тисяч жителів. Місцевий активіст Енцо Луонго, що став одним з авторів проєкту, розповів журналістам, що багато будинків роками стоять порожніми через те, що їхні господарі переїхали у багатші райони.

"Це красиві, але безлюдні села, в яких немає туристичного житла. Тому ми подумали: як можна заохотити людей приїжджати сюди у важкі часи, коли туризм перебуває на рекордно низькому рівні?" – розповів він, додавши, що регіону вдалося зберегти низький для Італії рівень захворюваності коронавірусом.

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