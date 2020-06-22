Названо найкращі місця в літаку для нервових пасажирів

Колишній співробітник авіакомпанії розповів, які місця найкраще підходять для нервових пасажирів, аби їх зайвий раз не дратувала турбулентність.

Так, найменше турбулентність відчувається в передній частині літака, тому ці місця ідеально підходять для нервових мандрівників. Крім того, місце біля ілюмінатора також допомагає розслабитися туристам, які відчувають занепокоєння, оскільки їх заспокоює вид з вікна, розповів колишній бортпровідник EasyJet на ім'я Метт.

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Так, на думку колишнього працівника авіакомпанії, найменше турбулентність відчувається в передній частині літака. "Якщо ж вам подобається відчувати тряску, то сідайте у хвостову частину", – говорить він.

Також, зазначив Метт, нервові пасажири можуть розташуватися в кріслах на рівні крила літака, оскільки в цій частині лайнера турбулентність також відчувається менше.

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