У ТОП-50 найкращих тенісисток світу увійшло троє українок

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг за підсумками Відкритого чемпіонату Австралії, який проходив з 14 по 27 січня у Мельбурні.

Першою ракеткою світу стала японська тенісистка Наомі Осака, котра перемогла у фіналі чешку Петру Квітову (вона посіла друге місце). На третій сходинці опинилася румунка Симона Халеп.

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У топ-50 найкращих тенісисток увійшло також троє українок: Еліна Світоліна на 7 місці, Леся Цуренко – на 24. А от 18-річна Даяна Ястремська стрімко увірвалася до рейтингу, піднявшись відразу на 10 позицій.

Відразу троє українок потрапили до топ-50 найкращих тенісисток

95-те місце посідає Катерина Козлова, котра опустилася на одну сходинку в рейтингу. Погіршила свій результат і Ангеліна Калініна – з 107 вона спустилась на 127-е місце. Марта Костюк посідає 155 позицію (на 39 позицій гірше), а Катаріна Завацька – 182-гу (на 1 гірше).

У загальному рейтингу Жіночої тенісної асоціації є й інші українки, але їм не вдалося увійти до топ-200.

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