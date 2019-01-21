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Серена Вільямс подумала, що вона перша ракетка світу і вийшла на корт завчасно: відео

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Серена Вільямс сконфузилася - фото 1
Серена Вільямс сконфузилася / championat

Кумедний епізод стався перед стартом матчу 1/8 фіналу Australian Open між американкою Сереною Вільямс і румункою Сімоною Халеп.

Коли диктор оголосив вихід першої ракетки світу, Серена вийшла з підтрибунного приміщення і попрямувала на корт, але потім швидко спохопилася і повернулася назад.

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Справа в тому, що за свою кар'єру Серена Вільямс у цілому провела на вершині рейтингу 319 тижнів. Але після народження дочки тенісистка здала позиції і зараз на 16-му місці. А найкращою тенісисткою світу зараз є якраз Халеп.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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