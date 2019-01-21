Серена Вільямс подумала, що вона перша ракетка світу і вийшла на корт завчасно: відео

Кумедний епізод стався перед стартом матчу 1/8 фіналу Australian Open між американкою Сереною Вільямс і румункою Сімоною Халеп.

Коли диктор оголосив вихід першої ракетки світу, Серена вийшла з підтрибунного приміщення і попрямувала на корт, але потім швидко спохопилася і повернулася назад.

І ще: Еліна Світоліна підкорила мережу зворушливим вчинком: відео

Справа в тому, що за свою кар'єру Серена Вільямс у цілому провела на вершині рейтингу 319 тижнів. Але після народження дочки тенісистка здала позиції і зараз на 16-му місці. А найкращою тенісисткою світу зараз є якраз Халеп.

Читайте також: В УЄФА презентували новий м'яч Ліги чемпіонів