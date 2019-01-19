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Еліна Світоліна підкорила мережу зворушливим вчинком: відео

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Перша ракетка України Еліна Світоліна - фото 1
Перша ракетка України Еліна Світоліна / instagram

Перша ракетка України Еліна Світоліна вразила своїх шанувальників гідним та зворушливим вчинком.

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула непросту перемогу над китаянкою Чжан Шуай 4:6, 6:4, 7:5 у третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії.

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Після гри перша ракетка України підійшла до лави своєї суперниці, щоб підтримати її.

Любителі тенісу були вражені вчинком нашої спортсменки. На офіційній сторінці Australian Open в Twitter в коментарях під зворушливим відео підписники висловили своє захоплення: "Жест, який зайняв кілька секунд, але має величезне значення", "Справжній чемпіон", "Моє серце тільки що вибухнуло", "Тільки в тенісі можна побачити такі людські жести", – відзначили вчинок Світоліной захоплені фанати.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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