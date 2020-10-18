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У Токіо відкрився парк розваг, присвячений порно

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Порнопарк SOD Land - фото 1
Порнопарк SOD Land / thesun

У Токіо місцевий виробник порно Soft On Demand відкрив парк розваг, присвячений фільмам для дорослих. У закладі під назвою SOD Land є відеокабінки, салон еротичного масажу і порноактриси замість аніматорів. Вхід тільки для повнолітніх.

Порнопарк розташований на кількох поверхах, кожен з яких відповідає певній тематиці. На першому поверсі гостя реєструють, фотографують, тут же він може купити сувеніри.

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На цокольному поверсі є кафе-бар, в якому можна поговорити з порноакторами-дебютантами. На другому поверсі клієнтів чекає еротичний масаж, а на третьому – знайомство з порнозірками. На верхньому поверсі розташований ще один бар, в якому працюють актриси в бікіні.

Пів години у цьому закладі обійдуться клієнтові майже за 5 доларів. Страви й напої можна купити за окрему плату.

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У Токіо відкрився парк розваг, присвячений порно - фото 430840

У Токіо відкрився парк розваг, присвячений порно - фото 430841

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Джерело: thesun
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