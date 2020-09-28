Подружжя порноакторів розповіло, як поєднує роботу і кохання

Актори з порнофільмів стали парою та розповіли, як ставляться до своєї роботи. І тут думки жінок та чоловіків розділились.

37-річний Жолт та 31-річна Крістіна з Угорщини відрізняються від типових пар, адже це подружжя акторів з фільмів для дорослих. Кохання звело їх разом ще у 2011 році, але не заважає їм продовжувати зніматись у порно. У недавньому інтерв'ю Daily Star вони розповіли, як ставляться до роботи і чи не заважає вона подружньому щастю.

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Жолт та Крістіна познайомились під час зйомок у пікантних стрічках і виявили, що мають чимало спільного. Після цього закрутились їхні стосунки, які зовсім не завали кар'єрному росту. У 2018 році завдяки успішності пара навіть створила власний канал Mixed X з рейтингом 18+.

І поки у звичайних подружжях поява когось третього призводить до розлучення, то наші головні герої мають значно більше сексуальних партнерів саме через роботу, тому не вважають це чимось поганим.

Жолт розповів, що не відчуває ревнощів від того, що його кохана займається сексом з іншими, і сам доволі байдуже ставиться до власних партнерок.

"Це просто робота. Тут зовсім немає жодних емоцій. Якби між моделями була хімія, то був би неймовірний попит, але насправді це рутинна праця. Крістіні я довіряю, я знаю, що для неї, як і для мене, це улюблена професія", – розповідає чоловік.

А от в Крістін трішки інша думка, адже вона полюбляє зніматись перед очима у свого чоловіка, але не у захваті, коли сама стає свідком таких сцен. Дівчина не можу стримати ревнощів, тому не дуже хоче, що Жолт займався зйомками для дорослих. Але сама дуже радіє кожній сцені.

"Я люблю займатись сексом перед камерою з моїми колегами. Мені це приносить насолоду і задоволення, але займатись любов'ю з чоловіком – це зовсім інше. Тут нема запаху роботи. У мене достатньо свободи, в особистому житті я не обдурюю його і не хочу інших хлопців". – пояснює дівчина.

Жолт також додав, що ніколи не мав відкритих стосунків та не надто у них вірить, а от його дружина на екрані, перш за все, є акторкою

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