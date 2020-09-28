Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Подружжя порноакторів розповіло, як поєднує роботу і кохання

  • 110
ZSolt & Christina - фото 1
ZSolt & Christina

Актори з порнофільмів стали парою та розповіли, як ставляться до своєї роботи. І тут думки жінок та чоловіків розділились.

37-річний Жолт та 31-річна Крістіна з Угорщини відрізняються від типових пар, адже це подружжя акторів з фільмів для дорослих. Кохання звело їх разом ще у 2011 році, але не заважає їм продовжувати зніматись у порно. У недавньому інтерв'ю Daily Star вони розповіли, як ставляться до роботи і чи не заважає вона подружньому щастю.

І ще: "Член Америки": Кріс Еванс опублікував в Instagram дікпік (реакція мережі)

Жолт та Крістіна познайомились під час зйомок у пікантних стрічках і виявили, що мають чимало спільного. Після цього закрутились їхні стосунки, які зовсім не завали кар'єрному росту. У 2018 році завдяки успішності пара навіть створила власний канал Mixed X з рейтингом 18+.

Подружжя порноакторів розповіло, як поєднує роботу і кохання - фото 427742

І поки у звичайних подружжях поява когось третього призводить до розлучення, то наші головні герої мають значно більше сексуальних партнерів саме через роботу, тому не вважають це чимось поганим.

Жолт розповів, що не відчуває ревнощів від того, що його кохана займається сексом з іншими, і сам доволі байдуже ставиться до власних партнерок.

Подружжя порноакторів розповіло, як поєднує роботу і кохання - фото 427743

"Це просто робота. Тут зовсім немає жодних емоцій. Якби між моделями була хімія, то був би неймовірний попит, але насправді це рутинна праця. Крістіні я довіряю, я знаю, що для неї, як і для мене, це улюблена професія", розповідає чоловік.

Подружжя порноакторів розповіло, як поєднує роботу і кохання - фото 427744

А от в Крістін трішки інша думка, адже вона полюбляє зніматись перед очима у свого чоловіка, але не у захваті, коли сама стає свідком таких сцен. Дівчина не можу стримати ревнощів, тому не дуже хоче, що Жолт займався зйомками для дорослих. Але сама дуже радіє кожній сцені.

Подружжя порноакторів розповіло, як поєднує роботу і кохання - фото 427746

"Я люблю займатись сексом перед камерою з моїми колегами. Мені це приносить насолоду і задоволення, але займатись любов'ю з чоловіком – це зовсім інше. Тут нема запаху роботи. У мене достатньо свободи, в особистому житті я не обдурюю його і не хочу інших хлопців". – пояснює дівчина.

Жолт також додав, що ніколи не мав відкритих стосунків та не надто у них вірить, а от його дружина на екрані, перш за все, є акторкою

Подружжя порноакторів розповіло, як поєднує роботу і кохання - фото 427747

Читайте також: 84-річна порнозірка залишилася без роботи після кількох років успішної кар'єри

Джерело: dailystar
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Паулін Танто, яка обожнює голі фото (18+)
  • Вчора, 19:49
  • 958
Як проводять свої вихідні успішні чоловіки
  • 26 вересня, 15:10
  • 188
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2542432
Загрузка...
Новини