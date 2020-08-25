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Американська зірка порно зізналася, чим їй вдалося завоювати популярність
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Актриса фільмів для дорослих з США, відома під псевдонімом Ромі Рєїн, поділилася секретом своєї популярності. Вона назвала свою головну зброю, яке допомагає їй заробляти щомісяця п'ятизначні суми в доларах.
Так, 32-річна порноактриса Ромі Рєїн стверджує, що її секретна зброя – це дар балакучості. Красуня знімається у фільмах для дорослих з 25 років. До початку кар'єри порнозірки вона працювала моделлю і танцювала в стриптиз-клубі.
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"У ті часи я зрозуміла, як важливо вміти підтримати бесіду і створити правильний настрій", – поділилася Рєїн, додавши, що це допомагало їй вибудувати межі та отримати шанобливе ставлення до себе.
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