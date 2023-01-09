У Тихоокеанській державі випустили пам'ятну монету, присвячену захисникам Маріуполя

У Тихоокеанській державі Ніуе випустили пам'ятну срібну монету, яка отримала назву "Воїн Азовсталі". Її присвятили українським захисникам Маріуполя. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Ніуе, або Савідж – це кораловий острів і однойменна держава в південній частині Тихого океану, в Полінезії. Саме так з'явилася срібна монета, за основу дизайну якої взяли картину художника Максима Паленка "Маріуполь Азовсталь".

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На реверсі монети зображений воїн у шоломі із забралом. На аверсі – герб Ніуе та напис "Острів Ніуе". Також інформація про номінал монети (5 доларів), її вагу (2 унції, близько 62,2 грама), рік випуску (2022) та пробу срібла, з якої її виготовили (999).

Українські солдати, які чинили опір на "Азовсталі", – доказ того, що протистояння потужному агресору завжди було і буде правильним. На цій срібній монеті їхня боротьба зображена за допомогою надрукованого цифровим способом солдата полку в метафоричній броні. Його прикрашає металургійний завод, який служив їм прикриттям та символом стійкості. Нехай їхні героїчні подвиги ніколи не будуть забуті цією пам'яткою. Вона обов'язково займе особливе місце у вашій колекції та у вашому серці", – йдеться в описі на сайті Top World Coins.

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