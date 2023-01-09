Одна з найбільших креативних агенцій Британії розробила рекламну кампанію для UNITED24

Pablo, одна з найбільших креативних агенцій у Великобританії, працівники якої працюють з Adidas, Nutella, Citroëen та іншими всесвітньовідомими брендами, долучилися до UNITED24. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Креативники з Pablo розробила рекламну кампанію для UNITED24. Вони створили туристичні постери у ретро-стилі, які запрошують до України та показують історичні будівлі та туристичні місця, зруйновані російськими ракетами.

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За допомогою QR-коду, які є на цих плакатах, можна зробити свій грошовий внесок на відбудову України. Ця кампанія вже потрапила у шорт-ліст видання PR Week.

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