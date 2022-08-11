У Тернополі встановили першу в Україні сонячну батарею у формі соняха

Така сонячна батарея SmartFlower має більше переваг за звичайні сонячні панелі. У планах встановити такі пристрої й в інших місцях. Читайте далі та дізнайтеся, як працює SmartFlower!

У Тернополі з'явилася сонячна батарея SmartFlower. Такий формат у вигляді квітки соняха вперше встановили в Україні. Про це повідомляє Тернопільська міська рада на своєму офіційному сайті.

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Завдяки сучасним інноваційним технологіям, як-от Smart Flower, ми маємо змогу забезпечити енергетичну незалежність від російського агресора, – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

SmartFlower забезпечує на 40% більше енергії, ніж звичайні сонячні панелі. Також ця сонячна батарея вироблятиме від 4000 до 6200 кіловатів енергії на рік. Цікаво, що після заходу сонця "пелюстки" сонячної батареї автоматично складаються й очищаються щодня. Такі енергетичні системи будуть розміщувати в комунальних закладах й інших установах міста.

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