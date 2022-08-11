НБУ випустив в обіг нову пам'ятну монету, присвячену Держспецзв'язку

9 серпня з'явилася нова монета, яку присвятили Держспецзв'язку. НБУ ввів у обіг цю монету номіналом у 5 гривень. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Цю пам'ятну монету виготовили з нейзильберу. Загалом їх є 20 000 штук. Вартість монети номіналом 5 гривень становить 76 гривень. Придбати її можна у відділеннях банків-дистриб'юторів.

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На аверсі монети зображена емблема Держспецзв'язку на тлі стилізовано зображеної інформації у вигляді цифр двійкового коду. На реверсі – на тлі друкованих плат дзеркальний абрис України з ключем – символом криптографічного захисту інформації.

Обов'язок фахівців Держспецзв'язку – захист України від зовнішніх і внутрішніх кіберзагроз. Вкрай важливим він став під час війни. Адже росія атакує Україну не тільки ракетами й танками, а застосовує й кібератаки як один із видів зброї. Фахівці Держспецзв'язку разом з іншими державними органами тримають кібероборону та нейтралізують ворога, зокрема й у спробах дезінформувати населення та сіяти паніку, – зазначають у Нацбанку.

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