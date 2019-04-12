У Тель-Авіві почали монтувати сцену для Євробачення 2019: перші фото

Як буде виглядати сцена Євробачення 2019 відомо давно. Однак тільки зараз в Тель-Авіві почали монтаж, і з'явилися перші реальні фото сцени, на якій будуть боротися за перемогу представники різних країн.

Будівельна бригада в Експо Тель-Авів в Ізраїлі старанно працює над створенням трикутної сценічної конструкції. Як з'ясувалося, будівництво почалося на початку квітня і буде завершено в кінці місяця. Про це йдеться на офіційному сайті Євробачення 2019, де вже з'явилися перші реальні фотографії, зроблені в другому павільйоні – саме в ньому буде проходити головне шоу.

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Відзначимо, розробкою сцени Міжнародного конкурсу вже за традицією займався всесвітньо відомий художник-постановник з Німеччини Флоріан Відер. В кінцевому підсумку на стелі будуть розміщені сотні фігур, які створять один великий трикутник.

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