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У Таїланді вийшли на протест через заборону PornHub

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У Таїланді вийшли на протест через заборону PornHub - фото 1

У Таїланді почалися протести через блокування PornHub і ще 191 порносайту, які влада країни заборонила 2 листопада. На думку громадян, це прояв цифрової диктатури.

Сайти для дорослих заблокувало Міністерство економіки та суспільства Таїланду через "значну кількість скарг від батьків, які переживають за своїх дітей". Як зазначив міністр, заборона – частина програми по боротьбі з порнографією та ігровими сайтами.

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У Таїланді вийшли на протест через заборону PornHub - фото 433741

Незадоволені рішенням влади жителі вийшли на вулиці. Вони пікетували будівлю міністерства у Бангкоку з плакатами "Звільніть PornHub". Також громадяни запустили у Twitter хештег #SavePornHub.

Тайці вважають, що заборона на порносайти була введене не через турботу про дітей, а щоб приховати ролик з королем Таїланду, який поширюється мережею. На цьому відео Вачіралонгкорн і його оголена ексдружина Мом Сірасмі Махідол відзначають, судячи з усього, її день народження.

PornHub входить в ТОП-20 порносайтів Таїланду, в середньому його жителі проводять на ресурсі 11 хвилин 21 секунду в день.

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Джерело: reuters
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