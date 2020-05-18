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Коронавірус Карантин

У Таїланді панди допомагають людям дотримувати дистанції в кафе

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Як панди допомагають з соціальною дистапнцією - фото 1
Як панди допомагають з соціальною дистапнцією / instagram.com/maison.saigon

Таїланд поступово пом'якшує обмеження для захисту громадян під час пандемії коронавірусу, тож вже почали працювати деякі ресторани. Але навіть тут потрібно дотримуватись соціальної дистанції, а в одному з закладів вирішили долучити до цієї місії панд.

Уряд Таїланд прийняв рішення послабити обмеження в країні, тому дозволив відкрити кафе і ресторани. Однак про базові правила захисту від коронавірусу вирішили не забувати. Тому в одному з ресторанів у столиці країни Бангкоку знайшли креативний спосіб змусити відвідувачів дотримуватись правил соціальної дистанції.

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Для цього власники посадили за столи панд, щоправда, не справжніх, а іграшкових. Тож вони не лише складають компанію самотнім відвідувачам, а й допомагають бути всім на безпечній дистанції. Не варто забувати й про порцію хорошого настрою, яку точно гарантує такий друг за столиком.

Гортайте галерею:

NEW NORMAL @ Maison Saigon เมซง ไซ่ง่อน เปิดให้รับประทานในร้านแล้ว !! จะมาเดี่ยวๆ มาเป็นคู่ หรือมาทั้งครอบครัว เรามีบรรดาน้องหมีแพนด้า และแผ่นฉากใสมาช่วยรักษาระยะห่างให้คุณแฮปปี้ และเฮลท์ตี้กับรสชาติอาหารเวียดนามแท้ๆ .. อย่างปลอดภัยไร้กังวล พร้อมมาตรการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของรัฐ พิเศษสุดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เรามอบส่วนลดอาหาร 20 % สำหรับการรับประทานในร้าน เมซง ไซ่ง่อน โครงการ เวลา แอทสินธร วิลเลจ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. ปิดรับออร์เดอร์เวลา 19.00 น. สำรองที่นั่ง 02 656 4966

Публикация от Maison Saigon (@maison.saigon)

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Джерело: ЙОД
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