У Таїланді панди допомагають людям дотримувати дистанції в кафе

Таїланд поступово пом'якшує обмеження для захисту громадян під час пандемії коронавірусу, тож вже почали працювати деякі ресторани. Але навіть тут потрібно дотримуватись соціальної дистанції, а в одному з закладів вирішили долучити до цієї місії панд.

Уряд Таїланд прийняв рішення послабити обмеження в країні, тому дозволив відкрити кафе і ресторани. Однак про базові правила захисту від коронавірусу вирішили не забувати. Тому в одному з ресторанів у столиці країни Бангкоку знайшли креативний спосіб змусити відвідувачів дотримуватись правил соціальної дистанції.

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Для цього власники посадили за столи панд, щоправда, не справжніх, а іграшкових. Тож вони не лише складають компанію самотнім відвідувачам, а й допомагають бути всім на безпечній дистанції. Не варто забувати й про порцію хорошого настрою, яку точно гарантує такий друг за столиком.

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