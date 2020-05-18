Пляжний сезон в Україні відкриють: у МОЗ розповіли, коли й за яких умов

Міністерство охорони здоров'я планує відкрити пляжний сезон 2020 в Україні, незважаючи на епідемію коронавірусу. Річ не лише у потребі відпочинку для громадян, а ще й у нищівному впливі морської солі та ультрафіолету на COVID-19.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, що у МОЗ провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних захворювань Національної академії медичних наук України, на яких експерти підтвердили, що морська сіль разом з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудник коронавірусу.

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Саме тому, за словами Ляшка, буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні. При цьому купатися можна буде не лише у морі, а й у річках: навіть попри те, що в прісній воді збудник має можливість виживати, у річках з проточною водою інфікуватись досить складно. "Це може бути тільки при близькому контакті", – наголосив головний санітарний лікар.

Ляшко також дав рекомендації для пляжного відпочинку в умовах карантину:

людям з групи ризику (старші за 60 років і з хронічними захворюваннями) відвідувати пляж не рекомендується;

відпочивальникам необхідно дотримуватися соціальної дистанції в 2 метри;

необхідно дотримуватися правил особистої гігієни;

персонал пляжу має носити маски.

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