У світі можуть відкликати пів мільйона автомобілів Tesla: у чому причина

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (NHTSA) повідомила про розгляд петиції, в якій агентство просять відкликати близько 500 000 електрокарів Tesla. У чому полягає причина – читайте далі.

У петиції йдеться про те, що автомобілі Tesla самостійно розганяються. Це відбувається навіть у тому випадку, коли водій не торкався педалі акселератора. Причому, з "повстанням машин" зіткнулося значне число користувачів електрокарів компанії Ілона Маска.

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За запевненням відомства, проблема з незапланованим прискоренням стосується близько пів мільйона електрокарів компанії, включаючи моделі Tesla Model S, Model X і Model 3. На сьогодні вже зафіксовано 127 скарг від водіїв 123 автомобілів: заявлено про 110 аварій, а також 52 випадки отримання травм.

Деякі власники зіткнулися з ситуацією, коли під час неспішної парковки машина раптово починала прискорення та врізалася у авто, яке стояло попереду, двері гаража або огорожу. Лише зіткнення з перешкодою зупиняло електрокар від подальшого руху.

Під роздачу потрапили пів мільйона автомобілів Tesla

Представники NHTSA наполягають на перевірці модельного ряду Tesla. Мета розслідування – з'ясувати, з чим пов'язаний такий дефект, який призводить до того, що в невизначений момент машина без видимих ​​причин стає неконтрольованою. Керівництво Tesla ситуацію поки не прокоментувало.

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