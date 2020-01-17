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Tesla показала дизайн нового електромобіля

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Tesla показала дизайн нового електромобіля - фото 1

Компанія Tesla Motors опублікувала дизайн-скетч нової невідомої моделі. За попередніми даними, американці збираються розробити компактний електричний хетчбек, який будуть випускати в Китаї, але при цьому відправлять на глобальний ринок.

Раніше глава Tesla Ілон Маск заявив про намір відрити в Китаї новий науково-дослідний центр, де буде створена абсолютно нова модель, призначена не тільки для Китаю, але і для інших регіонів. У минулому році Tesla завершила будівництво на півдні Китаю нового підприємства, потужності якого дозволять випускати новий електрохетчбек у великих обсягах. Зараз з конвеєра заводу вже зійшла перша партія Model 3 – найдоступнішого автомобіля компанії.

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Tesla показала дизайн нового електромобіля - фото 380211

Електрокар китайського виробництва коштує 355 800 юанів (50 000 доларів) без урахування субсидій, тоді як імпортовані з США автомобілі обходяться у 62,7 тисячі доларів.

У найближчі кілька років компанія Tesla запустить в серію компактний кросовер Model Y, а також пікап Cybertruck. Прототип останнього дебютував в листопаді 2019 року. Всього буде доступно три основні модифікації моделі: з одним, двома і трьома електричними двигунами. "Молодша" версія пікапа з одним агрегатом здатна прискорюватися з місця до "сотні" за 6,5 с, тоді як топовий тримоторний варіант Tri Motor набирає 100 км/год за 2,9 с, а його максимальна швидкість – 210 км на годину. Заявлений запас ходу без підзарядки в залежності від модифікації варіюється від 400 до 800 кілометрів.

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Джерело: teslamotorsclub
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