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Новий рік 2020

Ілон Маск анонсував Tesla, яка "говорить": відео

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Tesla Model 3 - фото 1
Tesla Model 3 / businessinsider

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що електромобілі Tesla скоро можуть почати "говорити".

Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter розповів, що електромобілі Tesla отримають цікаве оновлення. Також він додав до інтригуючого поста відео, на якому Tesla Model 3, проїжджаючи повз людину, "говорить": "Не стій там стовпом, заплигуй".

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Звук, швидше за все, лунає зі спеціальних динаміків, які розташовані на днищі передньої частини авто, щоб оповіщати пішоходів про своє наближення на високих швидкостях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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