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Ілон Маск анонсував Tesla, яка "говорить": відео
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Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що електромобілі Tesla скоро можуть почати "говорити".
Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter розповів, що електромобілі Tesla отримають цікаве оновлення. Також він додав до інтригуючого поста відео, на якому Tesla Model 3, проїжджаючи повз людину, "говорить": "Не стій там стовпом, заплигуй".
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Звук, швидше за все, лунає зі спеціальних динаміків, які розташовані на днищі передньої частини авто, щоб оповіщати пішоходів про своє наближення на високих швидкостях.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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