Ілон Маск анонсував Tesla, яка "говорить": відео

Засновник компанії Tesla Ілон Маск заявив, що електромобілі Tesla скоро можуть почати "говорити".

Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter розповів, що електромобілі Tesla отримають цікаве оновлення. Також він додав до інтригуючого поста відео, на якому Tesla Model 3, проїжджаючи повз людину, "говорить": "Не стій там стовпом, заплигуй".

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Звук, швидше за все, лунає зі спеціальних динаміків, які розташовані на днищі передньої частини авто, щоб оповіщати пішоходів про своє наближення на високих швидкостях.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

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