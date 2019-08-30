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Верховна Рада 1 вересня

У США заборонили брати у літак ці пляшки Coca-Cola

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У США заборонили тематичну Coca-Cola - фото 1
У США заборонили тематичну Coca-Cola

Креатив американців дійшов до того, що одну з тематичних лінійок популярного газованого напою Coca-Cola не дозволяють брати на борт літаків. Детальніше читайте далі.

Нещодавно Діснейленд влаштував ефектне відкриття парку розваг "Зоряні війни: край Галактики", на створення якого надихнула однойменна сага.

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До такої події відвідувачі могли придбати чимало цікавих дрібниць, приміром, наплічник Чубакки, світловий меч або ж пляшки Coca-Cola, Diet Coke або ж Sprite, які мають незвичайну форму. Річ у тому, що газовані напої нагадують дроїди або детонатори.

Саме схожість з останнім і змусила Управління транспортної безпеки США (TSA) заборонити проносити на борт літаків такі пляшки. До слова, ні в коробках, ні у ручному покладі.

У США заборонили брати у літак ці пляшки Coca-Cola - фото 351179

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Джерело: prportal.com.ua
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