У США заборонили брати у літак ці пляшки Coca-Cola

Креатив американців дійшов до того, що одну з тематичних лінійок популярного газованого напою Coca-Cola не дозволяють брати на борт літаків. Детальніше читайте далі.

Нещодавно Діснейленд влаштував ефектне відкриття парку розваг "Зоряні війни: край Галактики", на створення якого надихнула однойменна сага.

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До такої події відвідувачі могли придбати чимало цікавих дрібниць, приміром, наплічник Чубакки, світловий меч або ж пляшки Coca-Cola, Diet Coke або ж Sprite, які мають незвичайну форму. Річ у тому, що газовані напої нагадують дроїди або детонатори.

Саме схожість з останнім і змусила Управління транспортної безпеки США (TSA) заборонити проносити на борт літаків такі пляшки. До слова, ні в коробках, ні у ручному покладі.

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