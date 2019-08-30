Хлопці показали, як безкоштовно отримати бургери в апараті самообслуговування McDonald's

Більшість відділень McDonald's по всьому світу використовують апарати самообслуговування, які щодня хто-небудь намагається обдурити або зламати, щоб отримати хоча б один бургер безкоштовно. Нарешті, це вдалося зробити парі австралійських хлопців, які отримали цілих 11 бургерів безкоштовно.

Насамперед варто відзначити, що хлопці скористалися акцією "бургер за 1 долар". Потім в меню вони вибрали 10 бургерів, після чого, зробили їх "веганськими", прибравши з них яловичу котлету.

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В австралійському відділенні McDonald's через те, що відмовилися від яловичої котлети від суми відмінусовується 1,10 долара.

Таким чином вони отримали 11 бургерів по 1 долару. Далі в хід пішла звичайнісінька математика: відрахування 1,10 долара з замовлення призводить до знижки у 10 центів з кожного бургера без котлети. -10 центів * 10 = -1 долар. Таким чином останній стандартний бургер за 1 долар вийшов безкоштовним.

Чек з апарату самообслуговування McDonald's показує, що до оплати замовлення 0,00 доларів. Дивно, що система дозволяє йти в мінус вартості замовлення, але швидше за все це незабаром виправлять.

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