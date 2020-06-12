Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

У США випустили навушники з чашами із коноплі

  • 6
Hemp headphones - фото 1
Hemp headphones / theverge

Американська компанія Grado Labs анонсувала випуск навушників, чаші яких виготовлені з марихуани. Як повідомляється, лімітована модель називається Hemp headphones, а віддати за них доведеться 420 доларів.

Серед матеріалів для виготовлення навушників використовували не лише коноплю, а й клен, який забезпечує міцність і стабілізує звучання. Узголів'я виконане зі шкіри. За словами представників компанії, Hemp headphones стануть одними з найкращих навушників, вироблених за всю історію Grado Labs.

І ще: Sony офіційно представила PlayStation 5: зацініть дизайн нової консолі

Продаж моделі планують відкрити до кінця червня, поки в Grado Labs пропонують оформити попереднє замовлення. У компанії нерідко виходять лімітовані моделі навушників з незвичайних матеріалів: одна з них, наприклад, була виконана з деталей мотоциклів Harley-Davidson, а інша – з бочок для віскі (дизайн для них розробив Елайджа Вуд).

У США випустили навушники з чашами із коноплі - фото 409710

У США випустили навушники з чашами із коноплі - фото 409711

Читайте також: Які смартфони Xiaomi отримають першу бета-версію Android 11: перелік моделей

Джерело: theverge
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінилася гаряча нідерландка Лара Стоун: фото 18+
  • 09 червня, 16:21
  • 552
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 188
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2369166
Загрузка...
Новини