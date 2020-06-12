У США випустили навушники з чашами із коноплі

Американська компанія Grado Labs анонсувала випуск навушників, чаші яких виготовлені з марихуани. Як повідомляється, лімітована модель називається Hemp headphones, а віддати за них доведеться 420 доларів.

Серед матеріалів для виготовлення навушників використовували не лише коноплю, а й клен, який забезпечує міцність і стабілізує звучання. Узголів'я виконане зі шкіри. За словами представників компанії, Hemp headphones стануть одними з найкращих навушників, вироблених за всю історію Grado Labs.

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Продаж моделі планують відкрити до кінця червня, поки в Grado Labs пропонують оформити попереднє замовлення. У компанії нерідко виходять лімітовані моделі навушників з незвичайних матеріалів: одна з них, наприклад, була виконана з деталей мотоциклів Harley-Davidson, а інша – з бочок для віскі (дизайн для них розробив Елайджа Вуд).

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