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Які смартфони Xiaomi отримають першу бета-версію Android 11: перелік моделей

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Власники цих Xiaomi першими зможуть випробувати Android 11 - фото 1
Власники цих Xiaomi першими зможуть випробувати Android 11

Слідом за OPPO про випуск першої бета-версії Android 11 для своїх смартфонів оголосила компанія Xiaomi. Серед перших випробувати нову збірку "зеленого" робота зможуть власники пристроїв Xiaomi і Poco. Щоправда, поки список гаджетів сильно обмежений.

Уже скоро Android 11 Beta 1 вийде для флагманських Xiaomi Mi10 і Mi10 Pro, а також недавно представленого Poco F2 Pro. Компанія не уточнює, чи буде це MIUI 12 на базі одинадцятої версії Android або ж користувачам буде запропоновано випробувати чистий Android.

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Які смартфони Xiaomi отримають першу бета-версію Android 11: перелік моделей - фото 409581

Нагадаємо, що серед ключових змін Android 11 – перероблена система сповіщень, керування медіаплеєром у меню швидких налаштувань, повністю нове меню зі швидким доступом до Google Pay та управління розумним будинком, спливаючі вікна для всіх месенджерів у вигляді "бульбашок", як це реалізовано у Facebook Messenger, розширене меню створення скріншотів і безліч інших змін.

Які смартфони Xiaomi отримають першу бета-версію Android 11: перелік моделей - фото 409580

Реліз стабільної версії Android 11 очікується в кінці літа або на початку осені.

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Джерело: Twitter
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