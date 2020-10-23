У США створили штучний мед, який практично не відрізняється від справжнього

Американський стартап MeliBio розробив штучний мед, який схожий на звичайний за смаком, текстурою і в'язкістю. Творці розраховують, що такий аналог може стати популярним на ринку веганської продукції.

За словами гендиректора MeliBio Дарко Мандіча, він вирішив виробляти штучний мед, щоб знизити вплив комерційного бджільництва на комах: він гадає, що галузь може вбити сотні видів бджіл тільки в США. Тому у MeliBio створили заміну меду.

І ще: Міжнародний день кухаря: Вгадай, з якої національної кухні ця страва

Дарко Мандіча стверджує, що у сліпому тесті продукту учасники навіть не змогли відрізнити розробку за смаком від звичайного меду. Повідомляється, що фахівці використовують синтетичну біологію, щоб відтворити сполуки, що містяться в меді.

Перший готовий продукт стартап планує випустити у кінці 2021 року. Коштувати синтетичний мед, як вважає Мандіча, буде дешевше, ніж натуральний.

Читайте також: Протрималася 60 років: Coca-Cola припинить випуск своєї першої дієтичної газованої води