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У США створили штучний мед, який практично не відрізняється від справжнього

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У США створили штучний мед, який практично не відрізняється від справжнього - фото 1

Американський стартап MeliBio розробив штучний мед, який схожий на звичайний за смаком, текстурою і в'язкістю. Творці розраховують, що такий аналог може стати популярним на ринку веганської продукції.

За словами гендиректора MeliBio Дарко Мандіча, він вирішив виробляти штучний мед, щоб знизити вплив комерційного бджільництва на комах: він гадає, що галузь може вбити сотні видів бджіл тільки в США. Тому у MeliBio створили заміну меду.

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Дарко Мандіча стверджує, що у сліпому тесті продукту учасники навіть не змогли відрізнити розробку за смаком від звичайного меду. Повідомляється, що фахівці використовують синтетичну біологію, щоб відтворити сполуки, що містяться в меді.

Перший готовий продукт стартап планує випустити у кінці 2021 року. Коштувати синтетичний мед, як вважає Мандіча, буде дешевше, ніж натуральний.

У США створили штучний мед, який практично не відрізняється від справжнього - фото 431541

У США створили штучний мед, який практично не відрізняється від справжнього - фото 431542

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Джерело: fastcompany
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