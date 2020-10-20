Міжнародний день кухаря: Вгадай, з якої національної кухні ця страва

20 жовтня у світі відзначають Міжнародний день кухаря та кулінара. З цієї нагоди перевіримо, чи ти зможеш відрізнити страви з різних країн. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

День кухаря та кулінара святкуємо тестом про їжу. Ми підготували для тебе найцікавіші страви з різних країн, тож визнач до якої традиційної кухні належить цей кулінарний витвір на фото. Перевір свої сили!

Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

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День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві