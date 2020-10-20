Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Міжнародний день кухаря: Вгадай, з якої національної кухні ця страва

  • 96
20 жовтня – Міжнародний день кухаря та кулінара - фото 1
20 жовтня – Міжнародний день кухаря та кулінара

20 жовтня у світі відзначають Міжнародний день кухаря та кулінара. З цієї нагоди перевіримо, чи ти зможеш відрізнити страви з різних країн. Проходь цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!

День кухаря та кулінара святкуємо тестом про їжу. Ми підготували для тебе найцікавіші страви з різних країн, тож визнач до якої традиційної кухні належить цей кулінарний витвір на фото. Перевір свої сили!

Міжнародний день без дієт: ТЕСТ про смачну їжу

Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

*Якщо тест не відображається, перезавантаж сторінку!

День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
  • 15 жовтня, 14:30
  • 5862
З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
  • 12 жовтня, 19:35
  • 529
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2590780
Загрузка...
Новини