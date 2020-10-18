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Коронавірус Василь Ломаченко

Протрималася 60 років: Coca-Cola припинить випуск своєї першої дієтичної газованої води

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Протрималася 60 років: Coca-Cola припинить випуск своєї першої дієтичної газованої води - фото 1

Coca-Cola припинить випуск дієтичної газованої води Tab до кінця 2020 року. Через пандемію коронавірусу компанія відмовляється від неефективних продуктів.

Так, у Coca-Cola пояснили, що такі плани з'явилися давно, проте під час пандемії стали відбуватися збої у постачаннях і змінилася поведінка споживачів, що змусило компанію діяти швидше.

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Tab випускали з 1963 року, це перша дієтична газована вода бренду. Пік її популярності припав на 1970-1980-ті роки, однак після випуску Diet Coke у 1982 році став поступово спадати. Чутки про можливу відмову від газованої води з'являлися ще кілька років тому, і тоді фанати напою стали підписувати петиції з вимогою зберегти Tab.

Компанія відмовиться і від кількох інших напоїв, серед яких Odwalla, Zico, Coca-Cola Life і Diet Coke Feisty Cherry. Представник Coca-Cola заявив, що це важливі, але жорсткі кроки щодо відмови від продуктів, які втрачають актуальність.

Протрималася 60 років: Coca-Cola припинить випуск своєї першої дієтичної газованої води - фото 430848

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Джерело: coca-colacompany
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