На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Протрималася 60 років: Coca-Cola припинить випуск своєї першої дієтичної газованої води
-
- 16
Coca-Cola припинить випуск дієтичної газованої води Tab до кінця 2020 року. Через пандемію коронавірусу компанія відмовляється від неефективних продуктів.
Так, у Coca-Cola пояснили, що такі плани з'явилися давно, проте під час пандемії стали відбуватися збої у постачаннях і змінилася поведінка споживачів, що змусило компанію діяти швидше.
І ще: Солодощі, які стали візитівкою різних міст
Tab випускали з 1963 року, це перша дієтична газована вода бренду. Пік її популярності припав на 1970-1980-ті роки, однак після випуску Diet Coke у 1982 році став поступово спадати. Чутки про можливу відмову від газованої води з'являлися ще кілька років тому, і тоді фанати напою стали підписувати петиції з вимогою зберегти Tab.
Компанія відмовиться і від кількох інших напоїв, серед яких Odwalla, Zico, Coca-Cola Life і Diet Coke Feisty Cherry. Представник Coca-Cola заявив, що це важливі, але жорсткі кроки щодо відмови від продуктів, які втрачають актуальність.
Читайте також: У Великобританії в космос запустили наггетс: відео
-
19:51У королеви Єлизавети II з'явився новий офіційний портрет
-
19:23Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+)
-
18:50Учні середніх і старших класів в США отримають безкоштовні презервативи
-
18:20Гороскоп на 19 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
17:21Протрималася 60 років: Coca-Cola припинить випуск своєї першої дієтичної газованої води
-
16:54У Токіо відкрився парк розваг, присвячений порно
-
16:20Для крихітних: у Ліверпулі здають квартиру з креативною ванною кімнатою (фото)
-
15:51Даша Астаф'єва розбурхала мережу розкутим кадрами під водою
-
15:22Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:52Netflix назвав найпопулярніший новий серіал 2020 року
-
14:24Котяча фотосесія підкорила мережу: відео для хорошого настрою
-
13:53Коли ви зрозуміли, що стали старими: відповіді з соцмереж
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:22Чому не варто працювати на вихідних: відповідь вчених
-
12:52Рятувальники нагадали правила безпечного обігріву домівок
-
12:21Модель Барбара Палвін показала пікантне фото у білизні (18+)
-
11:54Усик, ти наступний: реакція мережі на сенсаційний провал Ломаченка в бою з Лопесом
-
11:17Погода в Україні 18 жовтня: де пройдуть дощі і коли потепліє
-
10:49Я не погоджуюсь з результатом: Ломаченко емоційно прокоментував поразку Лопесу
-
10:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня
-
09:48ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС: дивитись відео і результат бою, хто переміг
-
09:21Які продукти пришвидшують старіння
-
08:44Як правильний графік дня впливає на нашу уважність
-
19:23Дівчина тижня: розкута юна модель Чарлі Джордан, яка заводить відвертими фото (18+)
-
17:49З чим носити чоловіче пальто: 10 стильних образів у фото
-
15:22Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 жовтня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:54Усик, ти наступний: реакція мережі на сенсаційний провал Ломаченка в бою з Лопесом
-
10:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 жовтня
- 17 жовтня
-
22:10ЛОМАЧЕНКО – ЛОПЕС дивитись онлайн: трансляція бою 18 жовтня 2020
-
21:18Таке тіло ховати гріх: Даша Астаф'єва оголила розкішний бюст для Playboy (фото 18+)
-
19:14Чому iPhone 12 mini – найкращий смартфон 2020 року
-
16:22Солодощі, які стали візитівкою різних міст
-
12:42Названі найміцніші алкогольні коктейлі в історії людства
-
10:16Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 жовтня
-
08:13Чим потрібно снідати, щоб розігнати метаболізм
- 16 жовтня
-
20:30ТОП-7 найсексуальніших фото моделей за цей тиждень (18+)
-
16:12Не чекай Нового року: 7 причин почати нове життя вже сьогодні
-
12:16Стартували продажі українського вантажного електробайка Delfast Trike
-
09:13Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 16 жовтня
- 15 жовтня
-
21:32Модель Playboy розповіла про віртуальний секс під час пандемії (18+)
-
19:14Карантинні зони в Україні оновили: у червоній – рекордна кількість регіонів (список)
-
17:3320 запитань, які дозволять краще зрозуміти себе і свої бажання
-
14:30Швидкий психологічний тест: виберіть вікно у будинку
-
11:30Ну просто нереальна штука! – 5 іронічних книг, які варто прочитати
-
09:33Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 жовтня
-
07:19Погода в Україні 15 жовтня: у яких областях пройдуть дощі
- 14 жовтня
-
21:51В Австралії оголені пожежники з милими звірятами знялися для календаря: круті фото
-
18:48Чому закохані часто подібні один на одного: пояснення науковців