У США створили реалістичного робота-дельфіна: фото

Американська інженерна компанія Edge Innovations з підрозділом аніматроніки та спецефектів у Каліфорнії розробила робота-дельфіна, вартістю від 3 мільйони доларів. Компанія сподівається, що реалістичні механізми одного разу зможуть розважати глядачів у тематичних парках замість диких тварин.

У штаб-квартирі Edge у Хейворді, Каліфорнія, аніматронний дельфін вагою 250 кг і 2,5 метра завдовжки, зі шкірою, яка зроблена з медичного силікону, очолив програму для шкіл в партнерстві з TeachKind, частиною організації "Люди за етичне поводження з тваринами".

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"Нині у неволі перебуває близько 3000 дельфінів, які використовуються для отримання декількох мільярдів доларів. У людей явно є бажання дізнаватися про дельфінів. І тому ми хочемо використовувати цей попит і запропонувати різні способи закохатися у дельфінів", – сказав засновник і генеральний директор Edge Innovations Волт Конті.

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