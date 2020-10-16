Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День захисника України

У США створили реалістичного робота-дельфіна: фото

  • 22
Аніматронний дельфін - фото 1
Аніматронний дельфін / reuters

Американська інженерна компанія Edge Innovations з підрозділом аніматроніки та спецефектів у Каліфорнії розробила робота-дельфіна, вартістю від 3 мільйони доларів. Компанія сподівається, що реалістичні механізми одного разу зможуть розважати глядачів у тематичних парках замість диких тварин.

У штаб-квартирі Edge у Хейворді, Каліфорнія, аніматронний дельфін вагою 250 кг і 2,5 метра завдовжки, зі шкірою, яка зроблена з медичного силікону, очолив програму для шкіл в партнерстві з TeachKind, частиною організації "Люди за етичне поводження з тваринами".

І ще: Рибалка упіймав найбільшого коропа у Великобританії: фотофакт

"Нині у неволі перебуває близько 3000 дельфінів, які використовуються для отримання декількох мільярдів доларів. У людей явно є бажання дізнаватися про дельфінів. І тому ми хочемо використовувати цей попит і запропонувати різні способи закохатися у дельфінів", – сказав засновник і генеральний директор Edge Innovations Волт Конті.

У США створили реалістичного робота-дельфіна: фото - фото 430517

У США створили реалістичного робота-дельфіна: фото - фото 430518

Читайте також: Птах встановив світовий рекорд, пролетівши понад 12 тисяч кілометрів без перепочинку

Джерело: reuters
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Тіна Кароль з Індії та Монатік з Бразилії: як виглядали б українські зірки в інших країнах
  • 06 жовтня, 14:16
  • 18093
Як і з чим стильно носити чоловічий тренч: 10 модних ідей у фото
  • 04 жовтня, 19:49
  • 258
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 31329
Загрузка...
Новини